Rizespor garanti para ile transfer yapmayacak

TFF 1.Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, bir yandan ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ederken diğer yandan da takıma katılacak yeni isimleri belirlemeye çalışıyor. Gündemdeki transferler hakkında Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır önemli açıklamalarda bulundu.



Bakır, devre arasında takıma 3-4 oyuncu takviye edeceklerini söylerken, ilgilendikleri futbolcuların TFF 1.Lig kriterlerinin üzerinde fiyatlar talep ettiklerini ve bu durum konusunda zorluklar yaşadıklarını söyledi.



"POTE'NİN İSTEDİĞİ PARA VEREBİLECEĞİMİZDEN FAZLA"

İki oyuncunun imza attığını hatırlatan Bakır, forvet transferi konusunda adı sıkça Çaykur Rizespor ile anılan Pote hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Pote, kadromuzda görmek istediğimiz bir oyuncu ve bu konuda girişimlerde bulunduk, ancak Pote'nin bizden talep ettiği fiyatla bizim verebileceğimiz arasında büyük fark var. TFF 1. Lig seviyesinde ilerlememiz için bu rakamlar fazla uçuk."



Pote'ye 1 milyon dolar teklif edildiği iddialarını yalanlayan Bakır, daha düşük bedeller üzerinden anlaşma sağlamaya çalıştıklarını söyledi.



PERFORMANSA DAYALI ÖDEME

Transfer konusundaki en önemli kıstaslarının garanti para ödemek yerine, performansa dayalı ödeme yapmak olduğunu belirten Bakır, "Çaykur Rizespor Kulübü kesinlikle 'garanti para' üzerinden transfer gerçekleştirmeyecektir. Elbette bir miktar garanti para olacaktır ama biz daha çok maç başı ve Süper Lig'e yükselmek gibi bazı kıstaslar belirledik. Örneğin bin lira teklif ediliyorsa onu garanti para, maç başı ve Süper Lig'e yükselme bonusu şeklinde üçe bölüyoruz. Pote'de olduğu gibi hocamızın istediği bazı oyuncularda da 'garanti para' konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Oyuncuların çoğu maalesef performansa dayalı ücret yerine garanti ücret talep ediyorlar" dedi.



"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'nın kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları en az seviyeye düşürmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyleyen Bakır, "Başkanımızın, bir 'Transfer Anayasası' oluşturulması gerektiği ile ilgili talimatı var. Şikayetçi olduğumuz bu durumlardan kulübümüzü zora sokacak ağır bir yükün altına girmeme konusunda kararlıyız. Gerekirse transfer için çalışmaları daha fazla ve uzun şekilde yürüteceğiz. Oyuncu ne kadar kaliteli olursa olsun 'garanti para' konusunda taviz vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.



PETRUCCİ TAKIMDA KALIYOR

Petrucci'nin takımdan ayrılacağı ile ilgili bir soru üzerine Bakır, "Petrucci bizim sözleşmeli oyuncumuz ve bize herhangi bir takımdan Petrucci ile ilgili gelen resmi bir teklif yok. Futbolcu şu an kampımıza katıldı. İkinci yarı ondan yararlanmaya devam edeceğiz, oyuncunun da Süper Lig'e tekrar yükselme hedefimiz doğrultusunda takımımıza fayda sağlayacağını düşünüyoruz" yanıtını verdi.