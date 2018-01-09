Manisaspor'da Metin boşa çıktı
Maddi açıdan tarihinin en zor dönemini yaşayan TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'da orta saha oyuncusu Metin Yüksel alacakları ödenmediği için boşa çıktı.
Oyuncunun kulüpten 205 bin TL alacağının bulunduğu bildirilirken, Başkan Abdullah Mergen'in Metin'den yarına kadar süre istediği ifade edildi. Mergen'in Metin'e, "Başka bir takımla anlaşma. Perşembe gününe kadar sana ödeme yapacağım. Sana çok ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.
Manisaspor'da parasının bir kısmını tahsil ettiği öğrenilen forvet Axel Meye yine sorun çıkardı. Bir gün önce takımda kalmaya yeşil ışık yakan Gabonlu forvetin ayrılığı kafasına koyduğu belirtildi. Meye'nin yönetime, "Alacağım ceza umrumda değil. Ben her şeyi göze aldım. Sadece sözleşmemi feshetmek istiyorum" dediği vurgulandı.
Manisaspor'un ise Axel Meye'nin de haksız fesih yoluna başvurması halinde hukuki işlem başlatacağı dile getirildi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:21
-
Özbek seçim startını veriyor
Toplam 1
Yorum
İLHAM AZERİ ASLA ! BİR DAHA BU KULÜBÜN KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZ !
-
Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. gerek yok demeye başladı.Şampiyonluktan kopmayız ama son 2-3 hafta kala şampiyon olamayacağımız belirlenir.Bi sezonda böylece hüsranla geçer
-
Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. İşe yaramaz yabancıları elden çıkartamıyorsun,böylece yabancı alamıyorsun anladıkta eldeki yerli gençleri niye göderiyorsun.Aykut hoca yine
Manisaspor'da Metin boşa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.