Altınordu'da Erdoğan sevinci
TFF 1. Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu'da kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un yükselen form grafiği yüzleri güldürüyor.
İlk devrenin son haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında frikikten attığı şık golle alkış toplayan gurbetçi futbolcu, Antalya kampındaki performansıyla da göz doldurdu. İzmir ekibinin Sancaktepe Belediyespor'a 3-1 yenildiği ilk hazırlık maçında takımının tek sayısını kaydeden Erdoğan, Bursaspor'a 3-2 mağlup oldukları ikinci özel randevuda 2 kez rakip fileleri sarsarak olumlu sinyal verdi.
24 yaşındaki oyuncuya Gazişehir Gaziantep'in ardından Çaykur Rizespor'un da talip olduğu; ancak teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ikinci yarı öncesi Erdoğan'ı en önemli kozu olarak görmesi nedeniyle transferine izin vermediği öğrenildi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:58
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Ödemeler için Cenk'ten gelecek para bekleniyorsa!..
Toplam 3
Yorum
Kar Başkanın havasından geçilmiyor. O eller cepten çıkmalı.
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Fener'den Sturridge bombası!
Toplam 2
Yorum
Yine Kiralık :) Yahu yeter artık kiralık kiralık!!! bonservisiyle alın birazda nedir bu kiralık sevdası!!! sanki ev kiralıyor!
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Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca
Toplam 6
Yorum
bjk advers Beşiktaşta oynamanın değerini ağırlığını ciddiyetini hala kavrayamamış oğuzhan için fazla düşünmeye gerek olmadan kendisine yol verilmelidir
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