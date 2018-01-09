Altınordu'da Erdoğan sevinci

İlk devrenin son haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında frikikten attığı şık golle alkış toplayan gurbetçi futbolcu, Antalya kampındaki performansıyla da göz doldurdu. İzmir ekibinin Sancaktepe Belediyespor'a 3-1 yenildiği ilk hazırlık maçında takımının tek sayısını kaydeden Erdoğan, Bursaspor'a 3-2 mağlup oldukları ikinci özel randevuda 2 kez rakip fileleri sarsarak olumlu sinyal verdi.



24 yaşındaki oyuncuya Gazişehir Gaziantep'in ardından Çaykur Rizespor'un da talip olduğu; ancak teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ikinci yarı öncesi Erdoğan'ı en önemli kozu olarak görmesi nedeniyle transferine izin vermediği öğrenildi.

