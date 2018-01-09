;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'da Erdoğan sevinci

    Altınordu'da Erdoğan sevinci

    TFF 1. Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen 'da kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un yükselen form grafiği yüzleri güldürüyor.

    İlk devrenin son haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında frikikten attığı şık golle alkış toplayan gurbetçi futbolcu, Antalya kampındaki performansıyla da göz doldurdu. İzmir ekibinin Sancaktepe Belediyespor'a 3-1 yenildiği ilk hazırlık maçında takımının tek sayısını kaydeden Erdoğan, 'a 3-2 mağlup oldukları ikinci özel randevuda 2 kez rakip fileleri sarsarak olumlu sinyal verdi.

    24 yaşındaki oyuncuya Gazişehir Gaziantep'in ardından 'un da talip olduğu; ancak teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ikinci yarı öncesi Erdoğan'ı en önemli kozu olarak görmesi nedeniyle transferine izin vermediği öğrenildi.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu'da Erdoğan sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN