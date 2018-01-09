Denizlispor Owusu'yu bekliyor
Transfer döneminde Kayserispor'dan Canberk Aydın ile Akhisarspor'dan Alperen Babacan'ı kadrosuna dahil eden TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, golcü William Owusu'yu bekliyor.
Belçika'nın Royal Antwerp ekibinde forma giyen Ganalı futbolcuyla yönetimin prensipte anlaşma sağladığı öğrenilirken, 28 yaşındaki golcünün hafta sonuna kadar resmen Denizlisporlu olacağı bildirildi.
Owusu'yu Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'un da istediği ancak yeşil-siyahlı yönetimin transferi bitirdiği vurgulandı. Denizlispor yönetimi yaptığı açıklamada, listelerindeki 8 futbolcudan 5'i ile anlaşmaya varıldığını ifade etti.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:06
-
Arda'ya flaş çağrı: ''Gelme kardeşim gelme!''
Toplam 1
Yorum
evren çok doğru söylemiş. arda yapmaz gs den başka takıma gitmez diyorduk ama arda da bunu yaparsa gs sevgisi olan futbolcu kalır mı.yapma arda
-
Emre Mor için sıcak temas
Toplam 1
Yorum
HE HE HE HEEEE EMRE MOR YENİ SUATIMIZ OKANIMIZ OLACAK İNŞALLAH
-
Başkan transferi açıkladı!
Toplam 1
Yorum
FBCAN bonservisi ile mi yoksa kiralık mı almışlar belli mi ?
Denizlispor Owusu'yu bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.