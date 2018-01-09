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    09 Ocak 2018, Salı
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    Denizlispor Owusu'yu bekliyor

    Denizlispor Owusu'yu bekliyor

    Transfer döneminde 'dan ile Akhisarspor'dan Alperen Babacan'ı kadrosuna dahil eden TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, golcü William Owusu'yu bekliyor.

    Belçika'nın Royal Antwerp ekibinde forma giyen Ganalı futbolcuyla yönetimin prensipte anlaşma sağladığı öğrenilirken, 28 yaşındaki golcünün hafta sonuna kadar resmen Denizlisporlu olacağı bildirildi.

    Owusu'yu Süper Lig ekibi 'un da istediği ancak yeşil-siyahlı yönetimin transferi bitirdiği vurgulandı. Denizlispor yönetimi yaptığı açıklamada, listelerindeki 8 futbolcudan 5'i ile anlaşmaya varıldığını ifade etti.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:06
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