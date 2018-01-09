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    09 Ocak 2018, Salı
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    , Emre Can Coşkun'u kiraladı

    <a href="/index/adanaspor?id=81b8c5f1-9148-4234-96ff-5abdaf356245" class="" rel="tag">Adanaspor</a>, Emre Can Coşkun'u kiraladı

    , 'de istediği şansı bulamayan Emre Can Coşkun'u sezon sonuna kadar kiraladı.

    TFF 1. Lig'de ikinci yarı kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren , transfer çalışmalarına da devam ediyor. Osman Özköylü'nün takımın başına gelmesiyle çıkışa geçen Adana ekibi, defans hattını güçlendirmek için 'de fazla forma şansı bulamayan Emre Can Coşkun'u sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

    İzmir kulübünün resmi sitesinde yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Emre Can Coşkun, 2017/2018 sezon sonuna kadar 'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin ikinci yarısında başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:00
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