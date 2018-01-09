Adanaspor, Emre Can Coşkun'u kiraladı
Adanaspor, Göztepe'de istediği şansı bulamayan Emre Can Coşkun'u sezon sonuna kadar kiraladı.
İzmir kulübünün resmi sitesinde yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Emre Can Coşkun, 2017/2018 sezon sonuna kadar Adanaspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin ikinci yarısında başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:00
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Arda'ya flaş çağrı: ''Gelme kardeşim gelme!''
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Yorum
evren çok doğru söylemiş. arda yapmaz gs den başka takıma gitmez diyorduk ama arda da bunu yaparsa gs sevgisi olan futbolcu kalır mı.yapma arda
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Emre Mor için sıcak temas
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HE HE HE HEEEE EMRE MOR YENİ SUATIMIZ OKANIMIZ OLACAK İNŞALLAH
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Başkan transferi açıkladı!
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FBCAN bonservisi ile mi yoksa kiralık mı almışlar belli mi ?
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