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    09 Ocak 2018, Salı
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    Giresunspor, ’i transfer etti

    Giresunspor, <a href="/index/muhammet-reis?id=e05d938f-6638-4bf2-8aa5-a854d4103662" class="" rel="tag">Muhammet Reis</a>’i transfer etti

    Transfer çalışmalarını sürdüren Akın Çorap Giresunspor, ile yollarını ayıran ile anlaşmaya vardı. Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin’in geçen sezon talebesi olan orta saha oyuncusu , önceki kulübüyle olan bağlarını kopartmıştı.

    , ve 'un şampiyon kadrolarında yer alan ve TFF 1. Lig'in deneyimli 10 numaraları arasında gösterilen , kendisini A.Ç. Giresunspor'a 1.5 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı. 33 yaşındaki futbolcu TFF 1. Lig'de 192, TFF 2. Lig'de ise 201 maça çıktı.

    Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı , " Giresunspor'a ve camiamıza hayırlı olsun. Şampiyonluk yolunda iyi transferler ile yolumuzda ilerleyeceğiz" dedi.


    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:40
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