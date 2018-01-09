Giresunspor, Muhammet Reis’i transfer etti
Transfer çalışmalarını sürdüren Akın Çorap Giresunspor, Gazişehir ile yollarını ayıran Muhammet Reis ile anlaşmaya vardı. Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin’in geçen sezon talebesi olan orta saha oyuncusu Muhammet Reis, önceki Gazişehir kulübüyle olan bağlarını kopartmıştı.
Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, "Muhammet Reis Giresunspor'a ve camiamıza hayırlı olsun. Şampiyonluk yolunda iyi transferler ile yolumuzda ilerleyeceğiz" dedi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:40
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Balotelli kapışması
Toplam 9
Yorum
Enda Balotelli sorunlu bi adam ama BJK de kendini bulur futbolda çıkış yakalar diye tahmin ediyorum.
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İkinci yarı başarılı olacağız
Toplam 1
Yorum
M.KARAMAN VİRA BİSMİLLAH YOLUNUZ AÇIK OLSUN
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Yaşanacak çok şampiyonluk var
Toplam 2
Yorum
bjk advers Sen kendine üzül Persie oynamadan sen ise oynadığın halde takım için hiç bir şey yapmayanlar dansın takıma olan katkın sıfır bunu düşün !
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