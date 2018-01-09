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    09 Ocak 2018, Salı
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    'te hedef Süper Lig

    <a href="/index/gazisehir-gaziantep?id=473fc55d-53d2-4a0f-b470-85b6cf9f475d" class="" rel="tag">Gazişehir Gaziantep</a>'te hedef Süper Lig

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, şampiyonluk hedeflediklerini ve bunu başarana kadar vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

    Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yapamamalarına rağmen özellikle teknik direktör 'nin göreve gelmesiyle birlikte takımın oyun olarak umut verdiğini ifade etti.Ciddi bir hedef ve projelerle göreve başladıklarını belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:

    "Sezonun ilk yarısına bakıldığı zaman şanssız maçlar oynadık, istediğimiz sonuçları zaman zaman alamadık. Takımımız ve çalışma arkadaşlarımla beraber bu mücadeleyi ve hedeflerimizi bırakmayacağız. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle birlikte, Erkan hocamızın da katkılarıyla hedefimize doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bizim hedefimiz şampiyonluk ve bunu başarana kadar vazgeçmeyeceğiz."

    Başarılı işler yapacaklarına inandığını aktaran Konukoğlu bu süreçte taraftardan da destek beklediklerini vurguladı.

    TRANSFER BAŞLIYOR
    Konukoğlu, bazı mevkiler için transfer görüşmelerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Takımımızda hocamızın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerimiz sürüyor. Bu konuda aceleci davranmak yerine sabırlı olmamız gerekiyor. Birkaç futbolcuyla transfer görüşmelerimiz devam ediyor ve tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerden itibaren imzalar atılacaktır." ifadelerini kullandı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:15
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