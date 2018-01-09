Gazişehir Gaziantep'te hedef Süper Lig
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, şampiyonluk hedeflediklerini ve bunu başarana kadar vazgeçmeyeceklerini bildirdi.
Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yapamamalarına rağmen özellikle teknik direktör Erkan Sözeri'nin göreve gelmesiyle birlikte takımın oyun olarak umut verdiğini ifade etti.Ciddi bir hedef ve projelerle göreve başladıklarını belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:
"Sezonun ilk yarısına bakıldığı zaman şanssız maçlar oynadık, istediğimiz sonuçları zaman zaman alamadık. Takımımız ve çalışma arkadaşlarımla beraber bu mücadeleyi ve hedeflerimizi bırakmayacağız. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle birlikte, Erkan hocamızın da katkılarıyla hedefimize doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bizim hedefimiz şampiyonluk ve bunu başarana kadar vazgeçmeyeceğiz."
Başarılı işler yapacaklarına inandığını aktaran Konukoğlu bu süreçte taraftardan da destek beklediklerini vurguladı.
TRANSFER BAŞLIYOR
Konukoğlu, bazı mevkiler için transfer görüşmelerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Takımımızda hocamızın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerimiz sürüyor. Bu konuda aceleci davranmak yerine sabırlı olmamız gerekiyor. Birkaç futbolcuyla transfer görüşmelerimiz devam ediyor ve tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerden itibaren imzalar atılacaktır." ifadelerini kullandı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:15
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Trabzonspor idmanında gerginlik!
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Yorum
ÖMER CEVHER BİR ZAMANLAR TÜRKİYENİN EN İYİ KALECİSİ OLAN ONUR KIVRAK, ŞİMDİ TÜRKİYENİN EN KÖTÜ KALECİSİDİR. ARTIK BUNU KABULLENİP ONUR DEVRİNİ KAPATMALI
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Yorum
metinn sanirim sn terim gitmesini istiyor selcuktan ne fazlasi var diyen kimdi bence gule gule diyelim Ndiaye ye
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İngiliz kulüp Ndiaye'yi istedi!
Toplam 3
Yorum
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