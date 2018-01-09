Elazığspor, Cem ile anlaştı
Elazığspor, Sivasspor'un sol kanat oyuncusu Cem Özdemir ile sezon sonuna kadar anlaştı. Futbola amatör olarak Seyhan Bld'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 83 kez TFF 1. Lig, 26 defa da Süper Lig'de Adanaspor'un formasını giydi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Elazığspor, Cem ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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