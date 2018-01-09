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    09 Ocak 2018, Salı
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    , Cem ile anlaştı

    Elazığspor, Cem ile anlaştı
    , Sivasspor'un sol kanat oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaştı. Futbola amatör olarak Seyhan Bld'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 83 kez TFF 1. Lig, 26 defa da Süper Lig'de Adanaspor'un formasını giydi.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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