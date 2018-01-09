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    09 Ocak 2018, Salı
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    Rizespor, Koray’ı bitirdi

    Rizespor, Koray’ı bitirdi
    TFF 1. Lig ekiplerinden , savunma oyuncusu Koray Altınay ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:15
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