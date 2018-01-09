Rizespor, Koray’ı bitirdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, savunma oyuncusu Koray Altınay ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Rizespor, Koray’ı bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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