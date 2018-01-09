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    09 Ocak 2018, Salı
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    ’da Emre sorunu

    Bucaspor’da Emre sorunu
    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren 'da alacakları için Futbol Federasyonu'na giden Emre Özkan ile henüz uzlaşma sağlanamadı. 6 oyuncusuyla sorunu çözen Fırtına'da, Emre teklifleri geri çevirdi.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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