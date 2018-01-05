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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Urfa’da

    Sercan Kaya Urfa’da
    TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor, Adanaspor'la yollarını ayıran ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki sağ kanat bu sezon ligde 11 maçta yalnızca 164 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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