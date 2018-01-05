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    05 Ocak 2018, Cuma
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    ’da kriz bitmiyor

    Karşıyaka’da kriz bitmiyor
    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta büyük sıkıntılar yaşayan , çarşamba günü başlaması gereken Antalya kampına dün de gidemedi. Yönetimden harçlık olarak istedikleri bir miktar parayı alamadıkları için kampı boykot eden futbolcular, dün kararlarından vazgeçti. Ancak yeşil-kırmızılı yönetim, 10 bin TL civarında tutan yol, yakıt ve yemek masrafını dün de tedarik edemeyince seyahat bugüne kaldı
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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