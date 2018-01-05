Grandmedical Manisaspor'da kavga çıktı
TFF 1'inci Lig'de mali sorunlar nedeniyle devre arası hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren, düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor'da orta saha oyuncusu Billal Sebaihi ile altyapıdan yetişen sol kanat Ömer Buğdaycı'nın idmanda yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğu iddia edildi.
Sebaihi ile Ömer'in girdikleri bir ikili mücadele nedeniyle önce tartıştıkları daha sonra birbirlerine saldırdıkları ileri sürüldü. Teknik heyet ve futbolcuların araya girmesiyle kavganın büyümesi son anda engelledi.
Bu gelişme nedeniyle Manisaspor'da sinirler iyice gerilirken iki oyuncu konusunda kararı teknik heyet ve yönetim kurulu verecek. İsmail Haktan, Dimov, Atiemwen, Emrullah gibi isimlerin ayrıldığı siyah-beyazlılarda izinden dönen Perovic ve Mikic takıma katıldı. Yönetimin geri çağırdığı Timur Karagülmez de takıma döndü.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:40
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 17
Yorum
Rakip? Yeni bir transferin gelip'de "nerde kalmistik" diyecek hali yok ya gerci gs eskileri hep topladi. Umut Bulut GS'de!
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Sol kanat uçuşa geçiyor
Toplam 4
Yorum
OKAN GİBİ FUTBOLCULAR OLMALI. GS TEKRAR BİR SÜPRİZLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN GS DAKİ TÜRK FUTBOLCULARIN SAYISINI ARTIRMALI. BUNU EN İYİ DE HOCA BİLİYOR. BUNLARDA HASAN ŞAŞ ,
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Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da
Toplam 1
Yorum
CELAL AKHISAR DA ALANYA DAN SONRA DUSECEK IKINCI TAKIM OLDU TBR
Grandmedical Manisaspor'da kavga çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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