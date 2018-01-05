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    05 Ocak 2018, Cuma
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    1-1 Erbaaspor

    Eskişehirspor 1-1 Erbaaspor
    DEVRE arasına Antalya'da kamp yaparak değerlendiren TFF 1. Lig ekibi ile TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Erbaaspor'un hazırlık maçından beraberlik çıktı: 1-1. Andaç'ın golüyle önce geçen Es-Es'e, Emirhan karşılık verdi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
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