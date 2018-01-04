 Rize’ye Süper Lig yakışır – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Rize’ye yakışır

    Rize’ye Süper Lig yakışır
    9 golle krallıkta zirvede yer alan Çaykur Rizespor'un yıldızı Samudio, hedeflerini açıkladı. Paraguaylı oyuncu, gol krallığından daha önemli bir hedefinin olduğunu belirtip, "Benim için öncelik Çaykur Rizespor'un 'e tekrar dönmesidir. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:18
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