 Emrah Adana'ya – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Emrah Adana'ya

    Emrah Adana'ya

    Play-Off’u hedefleyen mavi-lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Yönetim, sarı-kırmızılıların gözden çıkardığı için resmi teklifi yaptı

    TFF 1. Lig'de ilk yarıyı beklentilerin uzağında kapatan Adana Demirspor, ikinci devre öncesi transferde harekete geçti. Nokta atışı yapmayı hedefleyen Demir, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Emrah Başsan'a kanca attı. Uzun süredir bu futbolcu için temaslarla bulunan mavi- lacivertliler, Galatasaray'a resmi teklifte bulundu. Adana Demirspor, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmakta ısrarcı davranırken, Galatasaray ise Emrah'ın yarım sezonluk alacağı olan 225 bin euro'nun karşılanmasını istedi.

    3 MAÇTA FORMA GİYDİ
    Ligde alt sıralardan kurtulup, play-off'u hedefleyen Adana Demir, Emrah'a imza attırmak için girişimleri sürdürürken, yönetim kaynak bulma çalışmalarına başladı. Galatasaray formasıyla ligde şans bulamayan 25 yaşındaki orta sahada, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa Ligi'nde de 1 maçta oynadı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:14
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