Emrah Adana'ya
Play-Off’u hedefleyen mavi-lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Yönetim, sarı-kırmızılıların gözden çıkardığı Emrah Başsan için resmi teklifi yaptı
3 MAÇTA FORMA GİYDİ
Ligde alt sıralardan kurtulup, play-off'u hedefleyen Adana Demir, Emrah'a imza attırmak için girişimleri sürdürürken, yönetim kaynak bulma çalışmalarına başladı. Galatasaray formasıyla ligde şans bulamayan 25 yaşındaki orta sahada, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa Ligi'nde de 1 maçta oynadı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:14
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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