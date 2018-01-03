Futbolcuların serbest kalmasına saatler kaldı
Samsunspor’da 5 futbolcunun alacakları 3 Ocak gün bitimine kadar ödenmezse serbest kalacak.
"Gün bitimine kadar para yatmazsa 5 futbolcu serbest kalacak"
Samsunspor'da meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgiler veren Coşkun Zeren, "Bugün Hasan Hatipoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Erkam Reşmen, Ufuk Budak ve Halil İbrahim Pekşen'in ödemelerinin yapılmasının son günüydü. Mesai saati bitimine kadar futbolcu alacaklarını yatıramadık. Gece saat 00.00'a kadar vaktimiz var. Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi gerekli olan paranın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. 3 Ocak bitimine kadar futbolcuların alacaklarını ödeyemezsek, 5 futbolcumuz serbest kalacak. İnşallah böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız" dedi.
Mali sıkıntılar dolayısıyla devre arası kampını kulüp tesislerinde yapan Samsunspor, çalışmalarını Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde sürdürüyor. Yenileme ağırlıklı gerçekleşen bugünkü antrenmana Almanya'da tedavi gören Ufuk Budak da katılırken, kulüpten alacağı olmayan tek oyuncu olan John Chibuike ise izinsiz olarak antrenmana katılmadı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:30
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 14
Yorum
ulaş şuan fenerbahçenin başında olabilecek en iyi teknik direktör aykut kocamandır. Bunun aksini söyleyen insan nankörlük ediyordur
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MERT Galatasaray'ın şampiyonluk için 3A ya ihtiyacı var. Sonuç kesin şampiyonluk. Abdurrahim, Arda,Asamoah.
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gs Arda,ya 6-7mio diger oyunculara anca 1mio...yazik olur Basaksehire
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