Balıkesir’in yeni patronu Bulak

Balıkesirspor Baltok'ta Can Cangök'ten boşalan teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi. Ege ekibinin yöneticisi Murat Ustalı, Bulak ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtip, "Giray Bulak, takımın Antalya'da devam eden devre arası kampına katılcak. Yarın da (bugün) antrenmanlara çıkmaya başlayacak" diye konuştu.