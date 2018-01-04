 Balıkesir’in yeni patronu Bulak – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Balıkesir’in yeni patronu Bulak

    Balıkesir’in yeni patronu Bulak
    Balıkesirspor Baltok'ta Can Cangök'ten boşalan teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi. Ege ekibinin yöneticisi Murat Ustalı, Bulak ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtip, "Giray Bulak, takımın Antalya'da devam eden devre arası kampına katılcak. Yarın da (bugün) antrenmanlara çıkmaya başlayacak" diye konuştu.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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