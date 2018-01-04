 Ahmet, Giresun’da – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Ahmet, Giresun’da

    Ahmet, Giresun’da
    1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, kaleci Ahmet Şahin ile anlaşma sağladı. 1.5 yıllığına prensip anlaşmasına varılan 39 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin, kampına katılacağı belirtildi. Pazar günü Y.Malatya ile maç yapılacak.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:26
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