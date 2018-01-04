Altınordu, Sancaktepe’ye mağlup oldu
TFF 1.Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Altınordu, ilk hazırlık maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:41
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Fenerbahçe'nin Antalya kampı yarın başlıyor
Toplam 1
Yorum
borego fener bu kadro ve bu hocayla hiç bir şey yapamaz. göreceksiniz. ikinci yarının en geç 10 uncu haftasında fener havlu atacak.
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Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 2
Yorum
go to everton Allah hayırlı mübarek etsin. Efsane başkan Fikret Orman diğerlerinin senden öğreneceği çok şey var. klüpler batıyor. iflaslar var. kurs aç..
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Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 2
Yorum
idris bir gs lı olarak bjk başkanını tebrik ediyorum
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