 Altınordu, Sancaktepe’ye mağlup oldu – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    , Sancaktepe’ye mağlup oldu

    Altınordu, Sancaktepe’ye mağlup oldu

    1.Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren , ilk hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden 'a 3-1 mağlup oldu.

    'nun kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Recep Yemişci'nin hatalı geri pasında kaleciyle karşı karşıya kalan İlker Avşar, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve 'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, 48. dakikada sağ kanattan Kerim Avcı'nın ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelere gitti ve skora denge geldi. Skoru koruyamayan Altınordu, 76. ve 82. dakikalarda Gökhan Lekesiz'in attığı gollerle rakibine 3-1 mağlup oldu.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:41
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