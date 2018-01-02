Taraftar desteği Gaziantepspor'a yetmedi
TFF 1. Lig'de Passolig satışlarındaki artış öne çıkarken, ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan takımların ortalamasını yükseltmesi dikkatlerden kaçmadı. Kapandığını açıklayan Gaziantepspor, sattığı 34 bin 398 Passolig kartla 5. sırada yer aldı.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 13:05
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RVP taraftarı ikiye böldü
Toplam 4
Yorum
doğru rvp kimseyi kandırmadı..profesyonel bir futbolcu...arda gibi..
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Kocaman'dan takıma gözdağı!
Toplam 2
Yorum
Perde Arkası Sergen Yalçın ve George Hagi Kocaman'ın takımında olsaydı OYNAYAMAZDI. Çünkü ikisi de çalışmayı sevmiyordu.
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Negredo başarılı olur mu?
Toplam 9
Yorum
relaks Biraz ön direğe gelen toplara çalışsın..Cenk 'i 2 ye katlar..
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