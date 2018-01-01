 Menemen fırtınası – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    fırtınası

    Menemen fırtınası
    Belediye transferde dur durak bilmiyor. Daha önce Utku Işık, Yıldıray Koçal ve Murat Yılmaz'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Samsunspor'un 28 yaşındaki sağ beki Erkam Reşmen'le görüşmelere başladı.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:18
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