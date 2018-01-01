 Denizlispor'da Anıl ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    'da Anıl ile yollar ayrıldı

    Denizlispor'da Anıl ile yollar ayrıldı

    TFF 1'inci Lig'de düşmeme mücadelesi veren 'da orta saha oyuncusu ile yollar resmen ayrıldı. Yönetimin, tecrübeli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak vedalaştığı bildirildi.

    Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Anıl'a alacağının bir kısmının peşin olarak verildiğini belirterek, "Futbolcularımızla hiçbir sorun yaşamıyoruz. Görüşerek yollarımızı ayırıyoruz" dedi.

    tilla, genç futbolcu Batıcan'ın da takımdan ayrıldığını sözlerine ekleyerek, "Batıcan kendisine kulüp buldu. Her iki taraf için de hayırlı olsun" diye konuştu. Anıl bu sezon 12 lig maçında forma giyerken, Batıcan ise 2 kupa müsabakasında görev aldı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:56
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