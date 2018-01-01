Denizlispor'da Anıl ile yollar ayrıldı
TFF 1'inci Lig'de düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'da orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir ile yollar resmen ayrıldı. Yönetimin, tecrübeli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak vedalaştığı bildirildi.
Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Anıl'a alacağının bir kısmının peşin olarak verildiğini belirterek, "Futbolcularımızla hiçbir sorun yaşamıyoruz. Görüşerek yollarımızı ayırıyoruz" dedi.
tilla, genç futbolcu Batıcan'ın da takımdan ayrıldığını sözlerine ekleyerek, "Batıcan kendisine kulüp buldu. Her iki taraf için de hayırlı olsun" diye konuştu. Anıl bu sezon 12 lig maçında forma giyerken, Batıcan ise 2 kupa müsabakasında görev aldı.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:56
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
tark basit bir ligde bile attığı gol 12 -- mustafa pektemek o ligde 40gol atar...fransa hollanda belçika liglerine bakmak en doğrusu
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Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı!
Toplam 4
Yorum
BJK Kartali !! Sen hep bizim TOSUNPASAMIZ olarak kalacaksin!!Allah seni büyük sakatliklardan korusun!! Seni ve futbolunu özleyecegiz !!!
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sadece videolarına bakarak bile çok ağır kalacağını anlamak zor değil bizim takımın ayarında bir oyuncu değil !
Denizlispor'da Anıl ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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