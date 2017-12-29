 Patrick Eze Denizli’de – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Denizli’de

    Patrick Eze Denizli’de

    Horozlar, Konya’dan Eze’yi 6 aylığına kiraladı

    TFF 1. Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Denizlispor, Süper Lig'den flaş bir takviye yaptı. FIFA'dan aldığı 2 dönem transfer yasağı sona eren yeşil-siyahlılar, A. Konyaspor'dan golcü Patrick Friday Eze ile anlaştı. Sezon sonuna kadar kiralandığı bildirilen 25 yaşındaki Nijeryalı forvet, ilk yarıda Konya formasıyla 11 maçta 2 gol kaydetmişti.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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