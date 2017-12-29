Manisaspor'dan Başkan Yaralı'ya teşekkür
TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'un altyapıdan sorumlu teknik heyeti, kulüplerine sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.
Altyapı Koordinatörü Türküler, ziyarette yaptığı konuşmada gerek saha tahsisi gerekse sporcu desteği sağlanması konusunda kulüplerine her zaman destek olduğunu belirttiği Başkan Yaralı'ya teşekkür etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Başkan Yaralı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Saruhanlı Belediyesi olarak spora büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ilçemizde her yaz spor okulları açıyor ve bin öğrenciye eğitim veriyoruz. Bu anlamda yetiştirdiğimiz başarılı oyuncuları bölgemizdeki kulüplerin alt yapılarına göndererek hem oyuncunun, hem de kulüplerin yararına olacak bir olanak sunuyoruz. Bu çerçevede Manisaspor'a destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
Ziyaretin sonunda G. Manisaspor'un altyapıdan sorumlu teknik heyeti Başkan Yaralı'ya çiçek hediye etti. Ziyarette Saruhanlı Belediyespor Kulübü Başkanı Recep Çımat ile Saruhanlı Belediyesi Spor Direktörü Mutlu Çamlıyer de hazır bulundu.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:27
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Albayrak: Bu dönem yokum
Toplam 3
Yorum
AAA Sayın albayrak görevden kaçmak yakışıyormu sana bu tavrın bizleri üzdü şimdi deyilse nezaman gireceksin yönetime.
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Arda ile Etiler’de dev zirve
Toplam 14
Yorum
ultra Ardayı bir türlü Türkiye'ye kakalayamadılar başka futbolcumu yok kardeşim nereye giderse gitsin olmaz artık Galatasrayda
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Ozan'ın bonservisi belli oldu
Toplam 10
Yorum
bjk advers Ozan yaptıkları , ettikleri ve her haliyle kişilik olarak BESLEME FENERE çok yakışan bir isim !
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