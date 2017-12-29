 Manisaspor'dan Başkan Yaralı'ya teşekkür – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'dan Başkan Yaralı'ya teşekkür

    Manisaspor'dan Başkan Yaralı'ya teşekkür

    ekiplerinden Grandmedical 'un altyapıdan sorumlu teknik heyeti, kulüplerine sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

    Altyapı Koordinatörü Rıdvan Türküler, İdari Menajer Engin Filizkan ve Gelişim Ligleri Sorumlusu Ünal Taşcı, Başkan Yaralı'yı makamında ziyaret etti.

    Altyapı Koordinatörü Türküler, ziyarette yaptığı konuşmada gerek saha tahsisi gerekse sporcu desteği sağlanması konusunda kulüplerine her zaman destek olduğunu belirttiği Başkan Yaralı'ya teşekkür etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

    Başkan Yaralı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Saruhanlı Belediyesi olarak spora büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ilçemizde her yaz spor okulları açıyor ve bin öğrenciye eğitim veriyoruz. Bu anlamda yetiştirdiğimiz başarılı oyuncuları bölgemizdeki kulüplerin alt yapılarına göndererek hem oyuncunun, hem de kulüplerin yararına olacak bir olanak sunuyoruz. Bu çerçevede Manisaspor'a destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

    Ziyaretin sonunda G. Manisaspor'un altyapıdan sorumlu teknik heyeti Başkan Yaralı'ya çiçek hediye etti. Ziyarette Saruhanlı Belediyespor Kulübü Başkanı Recep Çımat ile Saruhanlı Belediyesi Spor Direktörü Mutlu Çamlıyer de hazır bulundu.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:27
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