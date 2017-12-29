 Manisaspor'dan Timur Karagülmez atağı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Manisaspor'dan atağı

    Manisaspor'dan Timur Karagülmez atağı

    1'inci Lig'de ikinci yarıda düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek Grandmedical Manisaspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

    yasağı bulunan siyah-beyazlılar, eski futbolcusu 'i geri çağırdı. Geçen sezon çapraz bağları kopan ve takımdan ayrılan 28 yaşındaki futbolcunun başka kulübe imza atmamasını fırsat bilen yönetimin, Timur'la yeniden anlaşmaya çalıştığı bildirildi.

    Manisaspor'un 2014-2015'te 2'nci Lig'de şampiyon olduğu kadroda da yer alan deneyimli orta saha oyuncusunun teklife olumlu yaklaştığı ve tarafların önümüzdeki günlerde işi resmiyete dökeceği öğrenildi.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:47
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