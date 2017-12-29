Manisaspor'dan Timur Karagülmez atağı
TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıda düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek Grandmedical Manisaspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Timur Karagülmez'i geri çağırdı. Geçen sezon çapraz bağları kopan ve takımdan ayrılan 28 yaşındaki futbolcunun başka kulübe imza atmamasını fırsat bilen yönetimin, Timur'la yeniden anlaşmaya çalıştığı bildirildi.
Manisaspor'un 2014-2015'te 2'nci Lig'de şampiyon olduğu kadroda da yer alan deneyimli orta saha oyuncusunun teklife olumlu yaklaştığı ve tarafların önümüzdeki günlerde işi resmiyete dökeceği öğrenildi.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:47
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Arda ile Etiler’de dev zirve
Toplam 19
Yorum
yaşar ersoyu Ardanın da dediği gibi,GS'ye ne yaptı da bu insanlar karşı çıkıyor.?Keşki gelse de düşmanlar çatlasa ve takım güçlense.
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Terim'den Sidcley'e mesajı
Toplam 4
Yorum
dursun özbeke bu adam asomaodan daha iyi.cabuk kacırtmayın.
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Terim çılgınlığı
Toplam 2
Yorum
Aslan HERKES RAHAT OLSUN DURSUNA RAGMEN SAMPIYON OLURUZ CÜNKÜ TERIMIN GÖLGESI DEGIL GERCEKTEN KENDISI GELMIS
Manisaspor'dan Timur Karagülmez atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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