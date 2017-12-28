 “Aykut Kocaman’a teşekkür ediyorum” – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
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    ’a teşekkür ediyorum”

    “<a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a>’a teşekkür ediyorum”

    İstanbulspor , ile oynadıkları maçtan sonra ’ın sözleri için kulüp, oyuncu ve ekibi adına teşekkür etti.

    TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında basın toplantısında sarı-lacivertlilerin , İstanbulspor'un oyununu çok beğendiğini belirterek, "Futbola dair karamsarlıkların arttığı bir dönemde, bir alt ligde olmasına karşın iyi organize olmuş, ne yaptığını bilen bir takım görmek umut verici. Böyle takımların artması en büyük dileğim" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

    Yalçın Koşukavak'tan Aykut Kocaman'a teşekkür
    İstanbulspor da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'a teşekkür etti. Koşukavak paylaştığı yazıda, " ile oynadığımız maçından sonra gerek İstanbulspor gerekse şahsım için sarf ettiği güzel sözleri nedeniyle Aykut Hoca'ya ve bizlere buradan desteğini ileten herkese, kulübüm, oyuncularım, ekibim ve şahsın adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:37
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