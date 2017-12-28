“Aykut Kocaman’a teşekkür ediyorum”
İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe ile oynadıkları maçtan sonra Aykut Kocaman’ın sözleri için kulüp, oyuncu ve ekibi adına teşekkür etti.
Yalçın Koşukavak'tan Aykut Kocaman'a teşekkür
İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aykut Kocaman'a teşekkür etti. Koşukavak paylaştığı yazıda, "Fenerbahçe ile oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra gerek İstanbulspor gerekse şahsım için sarf ettiği güzel sözleri nedeniyle Aykut Hoca'ya ve bizlere buradan desteğini ileten herkese, kulübüm, oyuncularım, ekibim ve şahsın adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:37
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Hakkı Emirhan Cümle arasında yazım yanlışı yapmanız anlaşılır ancak başlık yazdıktan sonra, en azından göz ucuyla dahi bakmamış olmanız rezalet!
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