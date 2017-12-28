Denizlispor Eze'yi kiraladı

FIFA'dan aldığı 2 dönem transfer yasağı son bulan yeşil-siyahlılar, Atiker Konyaspor'dan golcü Patrick Friday Eze ile anlaştı. Nijeryalı forvetin sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi. Konyaspor'da bu sezon 7 lig, 2 Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, toplamda 2 gol kaydetti. Ege ekibinin, Hollanda 2'nci Lig takımı Almere City'de forma giyen orta saha Gaston Salasiwa'yla da ilgilendiği belirtildi. Hollandalı futbolcu için görüşmelere başlandı.

