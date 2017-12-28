Denizlispor Eze'yi kiraladı
TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayıp 10 futbolcuyla yollarını ayıran Denizlispor, Süper Lig'den takıma takviye yaptı.
FIFA'dan aldığı 2 dönem transfer yasağı son bulan yeşil-siyahlılar, Atiker Konyaspor'dan golcü Patrick Friday Eze ile anlaştı. Nijeryalı forvetin sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi. Konyaspor'da bu sezon 7 lig, 2 Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, toplamda 2 gol kaydetti. Ege ekibinin, Hollanda 2'nci Lig takımı Almere City'de forma giyen orta saha Gaston Salasiwa'yla da ilgilendiği belirtildi. Hollandalı futbolcu için görüşmelere başlandı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:23
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RvP olay iddiaya cevap verdi
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Gslı Sen koca bir yalansın..Rezil insan..
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Mehmet Evet bende serbest vuruşları dışında bir meziyetini görmedim, yaramaz..
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Yorum
Hakkı Emirhan Cümle arasında yazım yanlışı yapmanız anlaşılır ancak başlık yazdıktan sonra, en azından göz ucuyla dahi bakmamış olmanız rezalet!
Denizlispor Eze'yi kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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