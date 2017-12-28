 Denizlispor'dan Toker için başsağlığı mesajı – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'dan Toker için başsağlığı mesajı

    Denizlispor'dan Toker için başsağlığı mesajı

    , bir dönem takımda görev yapan eski antrenörlerinden 'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

    eski antrenörlerinden 'in vefat etmesi nedeniyle Denizlispor Yönetim Kurulu adına başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "Eski antrenörlerimizden İnanç Toker'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Başta kederli ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. İnanç Toker'in cenazesi bugün Ulu Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Çakmak mezarlığına defnedilecektir" ifadeleri yer aldı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:45
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