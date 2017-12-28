Denizlispor'dan Toker için başsağlığı mesajı
Denizlispor, bir dönem takımda görev yapan eski antrenörlerinden İnanç Toker'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:45
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 18
Yorum
zafer cenk ordaki katı defansta gol de atamaz. zavallı zaten beleşten atıyor. bi özellik yok. basit goller.
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Fabio'ya kanca
Toplam 4
Yorum
ercaner eyi gözel ama yaş 32 olmuş miadı dolmuş. bedavaysa al 1-2 sene oynar.
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 18
Yorum
Ali M. Helal Olsun Valla Demba ba Geldi Yedek Kaldı Gomez Geldi Yedek Kaldı Aboubakar Geldi Gene Yedek Kaldı Ama Sabr Etti,Çabaladı Sonunda 28M.
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