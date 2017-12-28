Kısa... kısa...

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GAZİANTEPSPOR Başkanı Huzeyfe Durmaz, transfer tahtasını açabilmek için ihtiyaçları olan bütçeyi açıkladı. Başkan Durmaz, "Borçlarla ilgili tüm görüşmeler yapıldı ve 10 milyon liralık ödemeyle transfer tahtası açılabilir" dedi.
TFF 2. LİG takımlarından Karşıyaka'da büyük gün... Borçlarından kurtulma çalışmasından sonuç alamayan İzmir ekibi, bugün şirketleşme gündemiyle kongreye gidecek. Karşıyaka Belediyesi'ndeki genel kurul 18.30'da başlayacak.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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