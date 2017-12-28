 Kısa... kısa... – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    ELAZIĞSPOR'UN sezon başında transfer ettiği İzlandalı Bjarnason, takımın vazgeçilmezi oldu. Bordo-beyazlılarla 17 maçta da forma giyen 30 yaşındaki önlibero, takımın en fazla süre alan ismi olarak öne çıktı.

    GAZİANTEPSPOR Başkanı Huzeyfe Durmaz, transfer tahtasını açabilmek için ihtiyaçları olan bütçeyi açıkladı. Başkan Durmaz, "Borçlarla ilgili tüm görüşmeler yapıldı ve 10 milyon liralık ödemeyle transfer tahtası açılabilir" dedi.

    TFF 2. LİG takımlarından Karşıyaka'da büyük gün... Borçlarından kurtulma çalışmasından sonuç alamayan İzmir ekibi, bugün şirketleşme gündemiyle kongreye gidecek. Karşıyaka Belediyesi'ndeki genel kurul 18.30'da başlayacak.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    TFF
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