 Bal-Kes’te af çıktı! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Bal-Kes’te af çıktı!

    Bal-Kes’te af çıktı!
    BALIKESİRSPOR'da kadro dışı bırakılan Burak Çalık ve Okan Alkan'a af çıktı. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcular, takımda kalmak istemeleri ve gösterdikleri olumlu tavırları nedeniyle affedilmiştir" denildi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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