Bal-Kes’te af çıktı!

BALIKESİRSPOR'da kadro dışı bırakılan Burak Çalık ve Okan Alkan'a af çıktı. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcular, takımda kalmak istemeleri ve gösterdikleri olumlu tavırları nedeniyle affedilmiştir" denildi.