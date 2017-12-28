 Liderden büyük söz – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Liderden büyük söz

    Liderden büyük söz
    TFF 1. Lig'de kötü başladığı sezonun ilk yarısını zirvede bitirmeyi başaran Ankaragücü'nde dün bir açıklama yapan başkan , umut saçtı. Yaşanan mali sorunları çözeceklerini belirten Yiğiner, "Ankaragücü'nü bir an önce düzlüğe çıkartıp hak ettiği yere taşıma gayreti içindeyiz" açıklamasını yaptı.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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