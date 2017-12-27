Çaykur Rizespor, Leonard Kweuke'nin yokluğunda en az onun kalitesinde bir oyuncuyu alarak Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.



TFF 1'inci Lig de Adana Demirspor forması ile iki sezon gol kralı olan Michkeal Pote ile Çaykur Rizespor'un anlaşma noktasında sona geldiği bilgisi alındı. Adana Demirspor forması altında son iki sezonun TFF 1'inci Lig'de gol kralı olan Michkeal Pote, bu sezon başı Kıbrıs Rum ekiplerinden APOEL ile sözleşme imzalamıştı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yeşil-mavili yönetimden devre arası transferi için Kweuke'nin yokluğunda Pote'yi istediği, yönetiminde İbrahim hocanın bu isteğini kırmayarak golcü oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastığı bilgisi alındı. Bu girişim ardından Pote'nin Çaykur Rizespor'nun resmi twitter sayfasını takibe aldığı görüldü.