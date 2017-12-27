 Rizespor'da gözler forvet transferinde – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    'da gözler forvet transferinde

    <a href="/index/rizespor?id=6b64d9bf-b75e-4389-8392-4704fc1c505f" class="" rel="tag">Rizespor</a>'da gözler forvet transferinde

    'un kaptanı ve golcüsü Leonard Kwueke’nin 8 hafta sahalardan uzak olması dolayısıyla Karadeniz ekibinde gözler golcü transferine çevrildi. Tranfer görüşmelerine başlanan Michkeal listenin en başında yer alıyor.

    Çaykur , Leonard 'nin yokluğunda en az onun kalitesinde bir oyuncuyu alarak Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

    TFF 1'inci Lig de Adana Demirspor forması ile iki sezon gol kralı olan Michkeal ile Çaykur 'un anlaşma noktasında sona geldiği bilgisi alındı. Adana Demirspor forması altında son iki sezonun TFF 1'inci Lig'de gol kralı olan Michkeal , bu sezon başı Kıbrıs Rum ekiplerinden APOEL ile sözleşme imzalamıştı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yeşil-mavili yönetimden devre arası transferi için 'nin yokluğunda 'yi istediği, yönetiminde İbrahim hocanın bu isteğini kırmayarak golcü oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastığı bilgisi alındı. Bu girişim ardından Pote'nin Çaykur 'nun resmi twitter sayfasını takibe aldığı görüldü.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:15
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