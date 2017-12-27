İzlandalı milli oyuncu Elazığspor’un vazgeçilmezi oldu
Elazığspor’un İzlandalı yıldızı Theodor Elmar Bjarnason, ligin ilk yarısında tüm maçlarda görev yaparak takımın vazgeçilmez ismi oldu.
Bin 522 dakika sahada kalan Bjarnason'u, 16 maçta bin 440 dakika ile kaleci Soner Şahin ve bin 422 dakika süre alan Brezilyalı Tom takip etti.
Elazığspor'un en az forma giyen oyuncusu ise İstanbulspor karşılaşmasında 51 dakika görev yapan Ali Fırat Okur oldu.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:12
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fffffffsds yav he he he
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