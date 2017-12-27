 İzlandalı milli oyuncu Elazığspor’un vazgeçilmezi oldu – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    İzlandalı milli oyuncu ’un vazgeçilmezi oldu

    İzlandalı milli oyuncu Elazığspor’un vazgeçilmezi oldu

    ’un İzlandalı yıldızı Theodor , ligin ilk yarısında tüm maçlarda görev yaparak takımın vazgeçilmez ismi oldu.

    TFF 1. Lig'in ilk yarısını 23 puanla 9. sırada tamamlayan 'da 17 maçın tamamında görev yapan tek isim sezon başı Danimarka Süper Ligi'nden transfer edilen İzlandalı Theodor oldu.

    Bin 522 dakika sahada kalan Bjarnason'u, 16 maçta bin 440 dakika ile kaleci Soner Şahin ve bin 422 dakika süre alan Brezilyalı Tom takip etti.
    Elazığspor'un en az forma giyen oyuncusu ise İstanbulspor karşılaşmasında 51 dakika görev yapan Ali Fırat Okur oldu.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:12
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