Bozbağ: “Giresunspor’dan ayrılacak oyuncular var”
TFF 1. Lig'in ilk yarısındaki performanslarını değerlendiren Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, “Giresunspor’dan ayrılacak oyuncular da var, gelecekler de” dedi.
Gaziantep maçında açılması engellen bir pankart hakkında da konuşan Bozbağ, "Taraftarımızın açtığı bir pankartı yönetim kurulumuz yani ben talimatla emniyete aldırmışım. Çok açık söylüyorum pankart açıldığında ben statta değildim, hiçbir yöneticim de değildi. Aldıran şerefsizdir, taraftar için emniyeti arayıp pankartını aldıran şerefsiz, haysiyetsindir. Ben bu işin takipçisi olacağım. Herkes şahsıma, yönetim kuruluma bu takımın hocasına konuşurken dikkatli olacak. Beğenirsin beğenmezsin tepkin var koymuşsundur. Nerede koyuyorsun tepkiyi takımın 30 puanı varken? Tabi güzel bir şey diyen var mı? Birilerinin bir hesabı varsa sabretsinler. 4 ay sonra takımı şampiyon yapamazsam kongre kararı alacağız, o kongrede görüşürüz" diye konuştu.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:47
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