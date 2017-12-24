Gol düellosunun galibi Ümraniyespor!
TFF 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Samsunspor'u 4-2 yendi.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ömer Tevfik Özkoç, Bilal Gölen
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Vasilogiannis (Dk. 90+3 Kerem Az), Cleyton (Dk. 72 Bulut Kaya), Emircan Altıntaş (Dk. 88 Samet Asatekin), Rangelov
Samsunspor: Sifakis, Ömer Kandemir, Ercan Yazıcı, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Burak Solakel, Oğuz Gürbulak, Çağrı Ortakaya (Dk. 83 Angan), Halil İbrahim Pekşen (Dk. 66 Ayite), Göksu Türkdoğan, Samaras (Dk. 59 Chibuike), Muhammet Beşir
Goller: Dk. 10 Muhammet Beşir, Dk. 38 Samaras (Samsunspor), Dk. 25 Rangelov (penaltıdan) ve Dk. 50 Rangelov, Dk. 27 Emircan Altıntaş, Dk. 51 Timur Temeltaş (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Samaras, Dk. 41 Ercan Yazıcı, Dk. 41 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 49 Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), Dk. 69 Timur Temeltaş, Dk. 84 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:15
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Avantaj kaybettik
Toplam 2
Yorum
erdi saldıracaksın hocam saldıracak
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Stoperde örnek kulüp!
Toplam 1
Yorum
celal bedava dedıgın ımza parası 1.5 menajer 1.2 yıllık 3mılyon eurmu
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 2
Yorum
RUZ SEVGİLİ EBUUE DOĞRU İSE ÇOK YAZIK ETMİŞSİN KENDİNE GS YIN UNUTULMAZI. AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR. SEN BUNU NASIL DÜŞÜNMEZSİN. AMA GS LILAR SENİ ÇOK SEVİYO
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