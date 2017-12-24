 Gol düellosunun galibi Ümraniyespor! – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Gol düellosunun galibi !

    Gol düellosunun galibi Ümraniyespor!

    'in 17. hafta mücadelesinde , sahasında 'u 4-2 yendi.

    Stat: Ümraniye Belediyesi

    Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ömer Tevfik Özkoç, Bilal Gölen

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Vasilogiannis (Dk. 90+3 Kerem Az), Cleyton (Dk. 72 Bulut Kaya), Emircan Altıntaş (Dk. 88 Samet Asatekin), Rangelov

    Samsunspor: Sifakis, Ömer Kandemir, Ercan Yazıcı, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Burak Solakel, Oğuz Gürbulak, Çağrı Ortakaya (Dk. 83 Angan), Halil İbrahim Pekşen (Dk. 66 Ayite), Göksu Türkdoğan, Samaras (Dk. 59 Chibuike), Muhammet Beşir

    Goller: Dk. 10 Muhammet Beşir, Dk. 38 Samaras (), Dk. 25 Rangelov (penaltıdan) ve Dk. 50 Rangelov, Dk. 27 Emircan Altıntaş, Dk. 51 Timur Temeltaş ()

    Sarı kartlar: Dk. 17 Samaras, Dk. 41 Ercan Yazıcı, Dk. 41 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 49 Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), Dk. 69 Timur Temeltaş, Dk. 84 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gol düellosunun galibi Ümraniyespor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN