 Kocaeli’ye müjde – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Kocaeli’ye müjde

    Kocaeli’ye müjde
    3. Lig 'de yer alan Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Yeşil-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada Teknik Direktör Galip Gündoğdu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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