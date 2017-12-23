 Adanaspor takviye yapacak – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Adanaspor takviye yapacak

    Adanaspor takviye yapacak
    Teknik direktörlüğe Osman Özköylü'yü getiren Adanaspor, transfer hazırlığında. Başkan Bayram Akgül, sezon sonunda tekrar Süper Lig'e çıkmak istediklerini, bu nedenle devre arasında gerekli yerlere transfer yapacaklarını söyledi.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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