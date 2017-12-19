Denizlispor operasyon için devre arasını bekliyor
TFF 1'inci Lig'de 5 maçtır galip gelemeyen ve ilk yarıyı düşme hattında tamamlaması kesinleşen Denizlispor'da yönetim, kadroda operasyon yapmak için devre arasını bekliyor.
FIFA'dan aldığı 2 dönem transfer yasağı son bulan Denizlispor, ara transferde uzun süre sonra kadrosuna takviye yapacak. Verim alınamayan isimlerle yollarını ayıracak yeşil-siyahlılarda pazar günü iç sahada oynanacak Boluspor maçını bekleyen yönetim, "Boluspor maçının ardından basın toplantısı yapılarak gerek takımımız ile ilgili gerekse diğer çalışmalarımız ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" açıklamasını yaptı.
Oyuncularla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili taraftarları uyaran yönetim, "Birkaç oyuncumuzun hatası tüm takıma mal edilmemelidir. Hafta sonu oynanacak maçta taraftardan isteğimiz takımımızı desteklemeleri ve galibiyet için itici güç olmalarıdır. Denizlispor camiası olarak çıktığımız her maçta ne olursa olsun galip gelmek için gereken herşey yapılmalı, futbolcularımızın oyun içinde morallerini bozacak davranışlardan ve söylemlerden kaçınılmalıdır. Alınması gereken radikal kararlar ilk devrenin bitimi ile alınacak ve kadromuza gerekli olan tüm takviyeler devre arası transfer döneminde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:15
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Denizlispor operasyon için devre arasını bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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