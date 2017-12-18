Balıkesirspor Baltok'ta 'Otoo' zirvede
TFF 1'inci Lig'de Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yenerek silinen 3 puanına rağmen ilk yarının son haftası öncesi yeniden Play-Off hattını yakalayan Balıkesirspor Baltok'ta Otoo fırtınası esiyor.
Balıkesirspor'un transfer yasağını son hafta açarak sezon başladıktan 3 maç sonra kadrosuna katabildiği Ganalı futbolcu, geç gelmesine rağmen gösterdiği müthiş performansla krallık yarışında zirveye çıktı. Ümraniyespor'dan alınan Otoo, forma giydiği 13 maçta rakip fileleri 9 kez sarsarak ligin en skorer ismi oldu. Otoo'yu yine Balıkesirspor'un yıldızlarından 8 gol atan Abdülkadir takip ediyor. Ligde 4 futbolcunun daha 8'er golü bulunuyor.
Ligin 4'üncü haftasında geldiği Balıkesirspor'da henüz ilk maçında yedek kulübesinden gelip Ankaragücü ağlarını sarsan Otoo, son 2 haftada ise takımına 4 puan getirdi. Ligde 4 maçtır bileği bükülmeyen Balıkesir, Otoo'nun golleriyle Ümraniyespor'la berabere kalıp Gazişehir'i yendi. Ankaragücü, Samsunspor, Gaziantepspor, Ümraniyespor, Gazişehir maçlarında birer, Boluspor ve Adanaspor maçlarında ise 2'şer gol bulan futbolcu, "Umarım sezon sonunda arkadaşlarımın desteği ile 30'a yakın gol atıp bu ligin gol kralı olacağım" dedi. Otoo, kulüpte huzur ortamı olduğunu da dile getirdi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:14
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Balıkesirspor Baltok'ta 'Otoo' zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.