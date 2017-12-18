Balıkesirspor Baltok'ta 'Otoo' zirvede

Balıkesirspor'un transfer yasağını son hafta açarak sezon başladıktan 3 maç sonra kadrosuna katabildiği Ganalı futbolcu, geç gelmesine rağmen gösterdiği müthiş performansla krallık yarışında zirveye çıktı. Ümraniyespor'dan alınan Otoo, forma giydiği 13 maçta rakip fileleri 9 kez sarsarak ligin en skorer ismi oldu. Otoo'yu yine Balıkesirspor'un yıldızlarından 8 gol atan Abdülkadir takip ediyor. Ligde 4 futbolcunun daha 8'er golü bulunuyor.



Ligin 4'üncü haftasında geldiği Balıkesirspor'da henüz ilk maçında yedek kulübesinden gelip Ankaragücü ağlarını sarsan Otoo, son 2 haftada ise takımına 4 puan getirdi. Ligde 4 maçtır bileği bükülmeyen Balıkesir, Otoo'nun golleriyle Ümraniyespor'la berabere kalıp Gazişehir'i yendi. Ankaragücü, Samsunspor, Gaziantepspor, Ümraniyespor, Gazişehir maçlarında birer, Boluspor ve Adanaspor maçlarında ise 2'şer gol bulan futbolcu, "Umarım sezon sonunda arkadaşlarımın desteği ile 30'a yakın gol atıp bu ligin gol kralı olacağım" dedi. Otoo, kulüpte huzur ortamı olduğunu da dile getirdi.