4X4’lük Rize

Yeşil-mavililer, taraftarı önünde Ümraniye’ye şans tanımadı. İbrahim Üzülmez’in öğrencileri, Kweuke, Saadane, Mehmet ve Süleyman ile güçlü rakibini yıktı, evinde 4’te 4 yaptı

TFF 1. Lig'de günün maçı Rize'de oynandı. Zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi ekip Çaykur rizespor oldu. Ümraniyespor'a karşı ilk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci 45'inde adeta coşan Çaykur Rizespor, sahadan 4-0'lık zaferle ayrıldı, evinde üst üste 4 maçını da kazandı. Gol perdesini açan isim Kweuke oldu. Kamerunlu oyuncu, 52. dakikada Çaykur Rizepor'u öne geçirdi: 1-0. Rakibi karşısında etkili olan ev sahibi, Orhan'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. 77'de topun başına geçen Saadane, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 86'da Ümraniye, Appindangoye'nin atılmasıyla 10 kişi kalırken, 87'de Mehmet Uslu, 90+5'te de Süleyman rakip fileleri havalandırdı. Çaykur Rizespor, 4-0'lık galibiyetle puanını 28'e çıkarırken, üçüncü sıraya yükseldi.