Olaylı maç Balıkesirspor'un!

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor Baltok, evinde Gazişehir Gaziantep'i tek golle mağlup ederek, ilk yarının son haftası öncesi Play-Off yarışındaki iddiasını yeniden kanıtladı: 1-0.



Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 72. dakikada Otoo attı. Bu skorla yenilmezlik serisini 4 maça taşıyan Bal-Kes, puanını 23'e çıkardı. 8 maç sonra yenilgiyle tanışan konuk ekip 20 puanda kaldı. Maçta bir grup Balıkesir taraftarını, kırmızı-beyazlıların eski çalıştırıcısı, Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu. Sözeri ve futbolcuları, mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Balıkesirspor yedek kulübesine saldırmaya çalıştı. Gerginliği araya giren emniyet güçleri önledi.



MAÇTAN DAKİKALAR



14'üncü dakikada Sedat'ın kullandığı sert korner atışını Abdulkadir uygun pozisyonda tamamlayamadı. Boşta kalan topu Gazişehir defansı uzaklaştırdı.



21'inci dakikada Sedat'ın korner atışında Oğuz'un kafa vuruşu üst direkten döndü.



36'ncı dakikada Aissati'nin sert şutu Stachowiak'tan döndü. Boşta kalan topu Özgür kornere attı.



Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



54'üncü dakikada Del Valle'nin sert şutunu kaleci Vukovic iki hamlede önledi.



67'nci dakikada Webo'nun ortasında Gökhan'ın volesi kaleci Vukovic'te kaldı.



72'nci dakikada ev sahibi öne geçti. Abdulkadir ile Gazişehir Gaziantep defansı arasındaki mücadelede top Otoo'nun önünde kaldı. Ganalı futbolcu topu sağa çekip ceza yayı üzerinden attığı mükemmel şutla topu filelerle buluşturdu: 1-0.



