 Manisa, Dimov’la feshetti – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Manisa, Dimov’la feshetti

    Manisa, Dimov’la feshetti
    Manisaspor ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Bulgar defans oyuncusu Daniel Svetoslavov Dimov alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Davalık bir süreç yaşanmaması için futbolcunun alacakları konusunda kısa sürede bir ödeme gerçekleştirilecek ve FIFA nezdinde de herhangi bir dava ikame edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:21
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