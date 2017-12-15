 Horoz’da mutlu son – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Horoz’da mutlu son

    Horoz’da mutlu son
    TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Mustafa Üstek, eski oyuncuları Anmar Almubaraki'nin borcu için avukatıyla anlaştıklarını belirtti. Futbolcuya 268 bin euro olan borçta 38 bin avro indirim yapıldığını dile getiren Üstek, "FIFA'da bulunan son yabancı dosyamızı kapatarak, kulübümüzün yabancı futbolcu sorunları ile ceza almasını önledik" diye konuştu.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:22
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