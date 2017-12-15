 Guido Koçer ’e 2 ma ç ceza – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Guido Koçer ’e 2 ma ç ceza

    Guido Koçer ’e 2 ma ç ceza
    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bolu'ya cezayı kesti. Geçtiğimiz hafta oynan İstanbulspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Boluspor'un 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Guido Koçer'e, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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