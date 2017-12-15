TFF 1. Lig’de hakemler
18.00 Balıkesirspor-Gazişehir: Kutluhan Bilgiç
YARIN:
13.00 Boluspor-Eskişehirspor: Onur Karabaş
13.00 Gaziantepspor-Denizlispor: Erkan Özdamar
15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniye: Serkan Çınar
PAZAR:
13.00 Elazığspor-BB Erzurumspor: Emre Malok
13.00 Altınordu-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
15.30 Ankaragücü-Manisa: Abdulkadir Bitigen
18.00 Samsunspor-Giresunspor: Özgür Yankaya
PAZARTESİ:
18.00 Adanaspor-İstanbulspor: Erkan Engin
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:25
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 11
Yorum
GS'li Arkadaşlar TÜRK diye beğenmemezlik yaptığınız adam avrupanın en iyi forvetlerinden biri.Ne istiyosunuz adamdan ayıp.Gsli olarak çok seviyorm
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Feghouli: Türkiye'de huzur var
Toplam 2
Yorum
Aslan TÜRKIYEMIZIN BÖYLE GÜZEL PROPAGANDASINI YAPAN FUTBOLCUYA HIC YOKTAN 3 MACCEZA VERENLER KESIN ARASTIRILMALI MUTLAK BIR FETTOS AYAGI CIKABILIR
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 20
Yorum
ReReRe Türkiyede eksikliğiniz kafanızdaki yuvarlakların göz değil domates olmasıdır. Bir daha izleyin kimin kime ne yaptığımı, Gomismi rakibimi?
TFF 1. Lig’de hakemler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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