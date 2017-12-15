 TFF 1. Lig’de hakemler – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    TFF 1. Lig’de hakemler

    TFF 1. Lig’de hakemler
    BUGÜN:
    18.00 Balıkesirspor-Gazişehir: Kutluhan Bilgiç

    YARIN:
    13.00 Boluspor-Eskişehirspor: Onur Karabaş
    13.00 Gaziantepspor-Denizlispor: Erkan Özdamar
    15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniye: Serkan Çınar

    PAZAR:
    13.00 Elazığspor-BB Erzurumspor: Emre Malok
    13.00 Altınordu-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
    15.30 Ankaragücü-Manisa: Abdulkadir Bitigen
    18.00 Samsunspor-Giresunspor: Özgür Yankaya

    PAZARTESİ:
    18.00 Adanaspor-İstanbulspor: Erkan Engin
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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