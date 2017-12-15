Es-Es ışığı gördü
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:20
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 11
Yorum
GS'li Arkadaşlar TÜRK diye beğenmemezlik yaptığınız adam avrupanın en iyi forvetlerinden biri.Ne istiyosunuz adamdan ayıp.Gsli olarak çok seviyorm
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Feghouli: Türkiye'de huzur var
Toplam 2
Yorum
Aslan TÜRKIYEMIZIN BÖYLE GÜZEL PROPAGANDASINI YAPAN FUTBOLCUYA HIC YOKTAN 3 MACCEZA VERENLER KESIN ARASTIRILMALI MUTLAK BIR FETTOS AYAGI CIKABILIR
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 20
Yorum
ReReRe Türkiyede eksikliğiniz kafanızdaki yuvarlakların göz değil domates olmasıdır. Bir daha izleyin kimin kime ne yaptığımı, Gomismi rakibimi?
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