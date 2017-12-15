Es-Es ışığı gördü

TFF 1. Lig'de çıkışa geçen Eskişehirspor'da teknik direktör Yücel İldiz, zor günleri el birliğiyle atlatacaklarını belirtti. İldiz, "Taraftarımız dünyada meşhur ve bizi inanılmaz desteklediler. Tünelin ucundaki ışığı gördük. 12. sıraya geldik. Eskişehirspor'un yeri Süper Lig'dir ve inşallah orada esmeye devam eder" ifadelerini kullandı.