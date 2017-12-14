''Asla pes etmeyeceğiz''

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, çok basit puanlar kaybettiklerini belirterek, geride kalan haftalara bakıldığında 4 ya da 5 puan daha alınabileceğini söyledi.



Üzülmez, "Geçen haftaki Giresunspor maçına iyi başlamamıza rağmen maalesef kaybettik. Futbolda en azından rakiplerinize kaybetmemeniz gerekiyor. Bu hafta da rakip Ümraniyespor. Yine zirve mücadelesi içinde olan bir takım. Ev sahibi olma avantajını değerlendirerek kazanmamız gereken bir maç. Kaybettiğimiz fazla bir şey yok. Kayıplara rağmen zirvenin takibindeyiz" dedi.



"BU İŞ DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Bazı oyuncularının bireysel hatalardan arınma noktasında ciddi sorunlar yaşadığını vurgulayan Üzülmez, şunları söyledi:

"Diyeceksiniz ki 'hocam neden oynatıyorsun?' Baktığınız zaman elimizde çok fazla seçenek yok. Biz beklentilerin ne olduğunu, hedeflerin ne olduğunu biliyoruz. Bazen kadro seçimi noktasında o kadar zorlanıyorum ki. 25 kişilik bir ekibe sahibim ama çok fazla aynı mevkide aynı özellikte oyuncularımız var. Bir tek seçeneğim olduğu mevkiler de var. Bu sefer eleştiriler olabiliyor ama bu iş dışarıdan göründüğü gibi değil. İçerde bu iş daha farklı. Eleştirilere son derece saygılıyız. Bu oyuncu grubunun devre arası takviyelerle bu kenti, bu takımı zirveye taşıyacağına inanıyorum. Bu inancım hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecektir. Zirve yolunda asla pes etmedik, etmeyeceğiz. Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz. Şunu da kabul etmek gerekir ki, bazı hatalardan arınmadığımız sürece sıkıntı yaşarız."