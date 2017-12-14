Samsunspor, Giresunspor maçından umutlu
Samsunsporlu futbolcular Hasan Hatipoğlu ve Çağrı Ortakaya, Karadeniz derbisinde Giresunspor’u yenmek istediklerini söylediler.
Hatipoğlu: "Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz"
Giresunspor maçına derbi gözüyle baktıklarını ifade eden deneyimli stoper Hasan Hatiopoğlu, "Hafta sonunda Karadeniz derbisi var. 2 takım için de önemli bir maç. Bu maçı çıkış maçı olarak görüyoruz. Denizlispor maçında enerjimiz güzeldi ama sonuca yansıtamadık. Giresunspor maçına da bu enerjiyi yansıtıp sonucu almak istiyoruz. İlk yarının son haftalarına geldik. Umutlu bir ikinci yarı geçirmek için bu maçı kazanmak zorundayız. İnancımız kazanma doğrultusunda" dedi.
Ortakaya: "Gol yollarında etkisiz durumdayız, kendimizi sorgulamamız lazım"
Bir türlü gol yollarında istenilen sonuca ulaşamadıklarının altını çizen tecrübeli orta saha oyuncusu Çağrı Ortakaya, "Evimizde en son Gaziantepspor'u yendik. Bu maça da derbi olarak bakıyoruz. Daha önce Giresunspor'da da oynadım. Nasıl bir atmosferde maça çıktıklarını biliyorum. Şehir ve bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçla geleceğimizi tayin edeceğiz. Oynadığımız futbolu sonuçlara yansıtamıyoruz. Artık bahanemiz yok. Giresunspor maçından 3 puanı alıp, Ümraniye'ye gidip önümüzü görmek istiyoruz. Taraftarımızı bu sene mutlu edemedik. Bundan sonraki dönemde mutlu etmek istiyoruz. İstenilen sonuçlar gelmediği zaman güven eksikliği oluyor. Bu ligde bulduğunuz pozisyonları gole çeviremezseniz zorluk çekersiniz. Rakiplerimiz bulduğu pozisyonları gole çeviriyor. Biz gol bulamıyoruz. Bu konuda kendimizi de sorgulamamız gerekiyor. Bu maçta golümüzü atacağız, sonra da defansımızı yapıp, puanımızı alacağız. Bu hafta Allah yardımcımız olur ve 3 puanı alırız diye umuyorum" diye konuştu.
Samsunspor ve Giresunspor Pazar günü sat 18.00'de Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:20
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Toplam 1
Yorum
CELAL BABEL ALPER ORNEGI OLMASAYDI 3 MAC MEN DER CIKARLARDI FEGHOULIDE YAPTILAR BUNDADA YAPARDI BU TFFBJK
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 13
Yorum
SERR palabıyıgın garezi beşiktaşa size de sıkıntı çıkarmaz
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 13
Yorum
taraftar Akhisar maçı hakemini , Galatasaray'ın kadrolu hakemliğine getirin.
Samsunspor, Giresunspor maçından umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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