 Samsunspor, Giresunspor maçından umutlu – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , Giresunspor maçından umutlu

    Samsunspor, Giresunspor maçından umutlu

    Samsunsporlu futbolcular Hasan Hatipoğlu ve Çağrı Ortakaya, Karadeniz derbisinde Giresunspor’u yenmek istediklerini söylediler.

    ekiplerinden , Pazar günü Giresunspor ile oynayacağı maç hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Engin İpekoğlu idaresinde çalışan kırmızı-beyazlılar düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından istasyon ve taktik çalıştı. Futbolculardan Hasan Hatipoğlu ve Çağrı Ortakaya ise antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Hatipoğlu: "Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz"
    Giresunspor maçına derbi gözüyle baktıklarını ifade eden deneyimli stoper Hasan Hatiopoğlu, "Hafta sonunda Karadeniz derbisi var. 2 takım için de önemli bir maç. Bu maçı çıkış maçı olarak görüyoruz. Denizlispor maçında enerjimiz güzeldi ama sonuca yansıtamadık. Giresunspor maçına da bu enerjiyi yansıtıp sonucu almak istiyoruz. İlk yarının son haftalarına geldik. Umutlu bir ikinci yarı geçirmek için bu maçı kazanmak zorundayız. İnancımız kazanma doğrultusunda" dedi.

    Ortakaya: "Gol yollarında etkisiz durumdayız, kendimizi sorgulamamız lazım"
    Bir türlü gol yollarında istenilen sonuca ulaşamadıklarının altını çizen tecrübeli orta saha oyuncusu Çağrı Ortakaya, "Evimizde en son Gaziantepspor'u yendik. Bu maça da derbi olarak bakıyoruz. Daha önce Giresunspor'da da oynadım. Nasıl bir atmosferde maça çıktıklarını biliyorum. Şehir ve bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçla geleceğimizi tayin edeceğiz. Oynadığımız futbolu sonuçlara yansıtamıyoruz. Artık bahanemiz yok. Giresunspor maçından 3 puanı alıp, Ümraniye'ye gidip önümüzü görmek istiyoruz. Taraftarımızı bu sene mutlu edemedik. Bundan sonraki dönemde mutlu etmek istiyoruz. İstenilen sonuçlar gelmediği zaman güven eksikliği oluyor. Bu ligde bulduğunuz pozisyonları gole çeviremezseniz zorluk çekersiniz. Rakiplerimiz bulduğu pozisyonları gole çeviriyor. Biz gol bulamıyoruz. Bu konuda kendimizi de sorgulamamız gerekiyor. Bu maçta golümüzü atacağız, sonra da defansımızı yapıp, puanımızı alacağız. Bu hafta Allah yardımcımız olur ve 3 puanı alırız diye umuyorum" diye konuştu.
    Samsunspor ve Giresunspor Pazar günü sat 18.00'de Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samsunspor, Giresunspor maçından umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN