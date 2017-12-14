 “Kupada kim çıkarsa çıksın elemek istiyoruz” – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    “Kupada kim çıkarsa çıksın elemek istiyoruz”

    “Kupada kim çıkarsa çıksın elemek istiyoruz”

    Teknik Sorumlusu , TFF 1. Lig’in Türkiye Kupası’ndan önemli olduğunu belirterek, “Bu saatten sonra artık kupa da çok önemli. Kim çıkarsa çıksın elemek istiyoruz” dedi.

    , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden , bu sonuçla kupada son 16 takım arasına kaldı. Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu , "İlk maçta 2-1'lik avantajlı bir skor elde ettik. Genelde oynattığımız oyuncuları dinlendirdik. Oyuna rakibimiz daha iyi başladı. Yavaş yavaş oyuna girdik. Golü bulduktan sonra skoru koruma yoluna gittik. Skoru korurken de oynamaya çalıştık. Rakibimiz de iyi oynadı. Turu geçen biz olduk. Rakibimizi tebrik ederiz. Önümüze bakacağız" diye konuştu.

    TFF 1. Lig'in Ziraat Türkiye Kupası'ndan önemli olduğunu söyleyen Avcı, "Bu saatten sonra artık kupa da çok önemli. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Kim çıkarsa çıksın elemek istiyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:37
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