“Kupada kim çıkarsa çıksın elemek istiyoruz”
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, TFF 1. Lig’in Türkiye Kupası’ndan önemli olduğunu belirterek, “Bu saatten sonra artık kupa da çok önemli. Kim çıkarsa çıksın elemek istiyoruz” dedi.
TFF 1. Lig'in Ziraat Türkiye Kupası'ndan önemli olduğunu söyleyen Avcı, "Bu saatten sonra artık kupa da çok önemli. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Kim çıkarsa çıksın elemek istiyoruz" şeklinde konuştu.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:37
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Aras Özbiliz’e 3 kulüp talip
Toplam 9
Yorum
bjk smokie :) 3 sene önce gelse belki ama şuan kadroda tutmaya değmez direk satın.
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 5
Yorum
Taraftar İkinci golde de Gökhan İnler in yaptığı faulü vermedi ve golü yedik. İlk 2 gole doğrudan katkı yaptı.
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) merak ettim Cenk sana ne yaptı acaba ? :D :D :D
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